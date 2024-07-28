Advertisement

أخبار عاجلة

سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا بقذيفة تاندوم واشتبكنا مع قوة راجلة قرب مدرسة النيل بحي تل الهوا (العربي)

Lebanon 24
28-07-2024 | 16:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سرايا القدس: استهدفنا بقذيفة "RPG" دبابة "ميركافاه" إسرائيلية ودمرنا دبابة أخرى بعبوة أرضية شديدة الانفجار في رفح (قناة فلسطين)
lebanon 24
29/07/2024 01:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 في منطقة الشيخ ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
lebanon 24
29/07/2024 01:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القسام: استهدفنا دبابة ميركافا 4 بقذيفة الياسين 105 وبعبوة شواظ في حي الفرقان بتل السلطان غرب رفح (الجزيرة)
lebanon 24
29/07/2024 01:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا اسرائيلية وناقلة جند بقذيفتي الياسين 105 في حي التنور وشارع جورج شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
29/07/2024 01:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:21 | 2024-07-28
17:58 | 2024-07-28
17:55 | 2024-07-28
17:53 | 2024-07-28
17:50 | 2024-07-28
17:49 | 2024-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24