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حملة هاريس: نائبة الرئيس الأميركي تطلع على الهجوم على قرية مجدل شمس وتعبر عن دعمها القوي لإسرائيل (الحرة)

Lebanon 24
28-07-2024 | 16:30
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