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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: أردوغان يثرثر ويهذي مرة أخرى وهو يشكل خطرا على الشرق الأوسط
Lebanon 24
28-07-2024
|
17:24
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