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هيئة البث الإسرائيلية: الوثيقة المعدلة تسمح لإسرائيل بالعودة للحرب إذا رغبت في ذلك ويعتمد القرار على الحكومة
Lebanon 24
29-07-2024
|
01:17
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