Advertisement

أخبار عاجلة

الأونروا: سكان غزة منهكون ويضطرون كل يوم تقريبا للفرار من ملاجئهم المؤقتة دون أن يجدوا مكانا آمنا للذهاب إليه

Lebanon 24
29-07-2024 | 03:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأونروا: لا مكان آمنا بغزة وأوامر الإخلاء شملت جزءا كبيرا من القطاع مما جعل خيارات النازحين محدودة
lebanon 24
29/07/2024 12:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: الآلاف من سكان خان يونس يفرون من القصف والعمليات العسكرية بعد تلقي أوامر إخلاء إسرائيلية مجددا (الجزيرة)
lebanon 24
29/07/2024 12:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: مع استمرار القيود على المساعدات لا يزال سكان غزة يواجهون "مستويات بائسة من الجوع" (إكس)
lebanon 24
29/07/2024 12:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: التهجير القسري دفع أكثر من مليون شخص للفرار من رفح
lebanon 24
29/07/2024 12:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:51 | 2024-07-29
05:41 | 2024-07-29
05:34 | 2024-07-29
05:32 | 2024-07-29
05:25 | 2024-07-29
05:22 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24