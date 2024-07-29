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الطفل دايفيد جوني شربل بحاجة لدم من فئة O- في مستشفى "اوتيل ديو" في الأشرفية للتبرع الرجاء الاتصال على 70262245 أو على 70228797

Lebanon 24
29-07-2024 | 06:44
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