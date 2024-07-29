"حزب الله": ردّاً على ‌‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدوّ الإسرائيلي في بلدة شقرا قصفنا موقع البغدادي بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"

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