Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: صدامات بين المحتجين في سديه تيمان وبين ضباط يحاولون إخراجهم من المعسكر

Lebanon 24
29-07-2024 | 09:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: القوات الخاصة تعمل الآن في جنين وهناك تبادل لإطلاق النار وإصابة عدد من المطلوبين
lebanon 24
29/07/2024 19:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: عشرات المتظاهرين يغلقون الطرق المؤدية إلى مقر الشرطة العسكرية قرب نتانيا
lebanon 24
29/07/2024 19:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: أدين اقتحام قاعدة سدي تيمان ونعمل على استعادة النظام فيها
lebanon 24
29/07/2024 19:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: أحد القتيلين اللذين أعلن عنهما حزب الله هو عنصر في قوة الرضوان
lebanon 24
29/07/2024 19:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:15 | 2024-07-29
12:07 | 2024-07-29
12:06 | 2024-07-29
12:06 | 2024-07-29
11:48 | 2024-07-29
11:45 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24