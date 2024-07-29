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كيربي: لايزال هناك وقت ومجال لحل دبلوماسي للنزاع بين إسرائيل وحزب الله (الحرة)
Lebanon 24
29-07-2024
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11:11
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