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زعيم حزب العمل الإسرائيلي المعارض يائير غولان: نتنياهو كان ولا يزال يشكل خطرا فعليا على مستقبل وأمن الدولة (الجزيرة)
Lebanon 24
29-07-2024
|
12:06
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