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وزير الخارجية المصري يؤكد رفض القاهرة أي تهديدات تستهدف زعزعة استقرار لبنان أو سلامة شعبه (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-07-2024 | 12:07
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