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وزير الدفاع الأميركي لغالانت: نرغب بحل يعيد المواطنين على جانبي حدود إسرائيل ولبنان إلى ديارهم (الحدث)

Lebanon 24
29-07-2024 | 12:49
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