Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الاسرائيلية: مسؤولون كبار في وزارة الدفاع حذروا نتنياهو من أن شرط عدم عودة المسلحين إلى شمال القطاع قد ينسف الصفقة

Lebanon 24
29-07-2024 | 15:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: نقطة الخلاف الرئيسية بين نتنياهو وفريق التفاوض هي عودة سكان غزة إلى شمال القطاع
lebanon 24
30/07/2024 01:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو قد يبدي مرونة إذا عرضت عليه خطة بديلة تمنع عودة المسلحين لشمالي القطاع
lebanon 24
30/07/2024 01:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من شمال غزة نحو الغلاف وسقط آخران بمنطقة مفتوحة
lebanon 24
30/07/2024 01:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون أمنيون كبار أكدوا أن بإمكان الجيش الانسحاب كليا من غزة 6 أسابيع إذا أبرمت صفقة
lebanon 24
30/07/2024 01:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:42 | 2024-07-29
18:40 | 2024-07-29
18:39 | 2024-07-29
18:20 | 2024-07-29
18:07 | 2024-07-29
18:02 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24