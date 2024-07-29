Advertisement

أخبار عاجلة

"التلغراف" عن مصادر: تعليق الأسلحة البريطانية المحتمل أثار الغضب والقلق داخل الحكومة الإسرائيلية

Lebanon 24
29-07-2024 | 15:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة الـ13 "الإسرائيلية" نقلا عن مصادر لم تسمها: المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بخصوص أوامر اعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال 10 أيام
lebanon 24
30/07/2024 01:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نعرف كيف نتعامل مع "حزب الله"
lebanon 24
30/07/2024 01:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك تشارلز الثالث يلقي "خطاب الملك" لاستعراض الخطوط العامة لسياسة الحكومة البريطانية (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/07/2024 01:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر "الحدث": إستشهاد القيادي في حماس أسامة نوفل في الغارة الإسرائيلية على خان يونس
lebanon 24
30/07/2024 01:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:42 | 2024-07-29
18:40 | 2024-07-29
18:39 | 2024-07-29
18:20 | 2024-07-29
18:07 | 2024-07-29
18:02 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24