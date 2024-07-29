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مادورو: الولايات المتحدة اعتمدت دبلوماسية الخداع والأكاذيب والمؤامرة وكلما ابتسمت لك الإمبراطورية كن حذراً لأن الخنجر في ظهرك (الميادين)

Lebanon 24
29-07-2024 | 16:33
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