Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الطاقة الإسرائيلي: ندعم جنودنا وحتى إذا كانت هناك حاجة إلى التحقيق فيجب القيام بذلك بطريقة تليق بهم (الجزيرة)

Lebanon 24
29-07-2024 | 16:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: المؤسسة الأمنية بأكملها تدعم نتنياهو في مهمة التوصل لاتفاق حتى لو كانت هناك خلافات
lebanon 24
30/07/2024 01:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا القيام بتحقيق واسع في الهجمات التي حدثت في 7 تشرين الأول (الجزيرة)
lebanon 24
30/07/2024 01:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البلجيكية: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق نار عاجل ودائم في قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
30/07/2024 01:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات المؤسسة الأمنية أن هناك حاجة لصفقة رهائن في غزة حتى يوقف نصر الله الهجمات باتجاه الشمال (الجزيرة)
lebanon 24
30/07/2024 01:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:42 | 2024-07-29
18:40 | 2024-07-29
18:39 | 2024-07-29
18:20 | 2024-07-29
18:07 | 2024-07-29
18:02 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24