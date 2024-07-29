29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الطاقة الإسرائيلي: ندعم جنودنا وحتى إذا كانت هناك حاجة إلى التحقيق فيجب القيام بذلك بطريقة تليق بهم (الجزيرة)
Lebanon 24
29-07-2024
|
16:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: المؤسسة الأمنية بأكملها تدعم نتنياهو في مهمة التوصل لاتفاق حتى لو كانت هناك خلافات
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: المؤسسة الأمنية بأكملها تدعم نتنياهو في مهمة التوصل لاتفاق حتى لو كانت هناك خلافات
30/07/2024 01:46:01
30/07/2024 01:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا القيام بتحقيق واسع في الهجمات التي حدثت في 7 تشرين الأول (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا القيام بتحقيق واسع في الهجمات التي حدثت في 7 تشرين الأول (الجزيرة)
30/07/2024 01:46:01
30/07/2024 01:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البلجيكية: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق نار عاجل ودائم في قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البلجيكية: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق نار عاجل ودائم في قطاع غزة (الجزيرة)
30/07/2024 01:46:01
30/07/2024 01:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات المؤسسة الأمنية أن هناك حاجة لصفقة رهائن في غزة حتى يوقف نصر الله الهجمات باتجاه الشمال (الجزيرة)
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات المؤسسة الأمنية أن هناك حاجة لصفقة رهائن في غزة حتى يوقف نصر الله الهجمات باتجاه الشمال (الجزيرة)
30/07/2024 01:46:01
30/07/2024 01:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منعت خاصية التعليقات.. ميريام فارس تُثير الجدل بصورة غريبة والجمهور يُهاجمها شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
منعت خاصية التعليقات.. ميريام فارس تُثير الجدل بصورة غريبة والجمهور يُهاجمها شاهدوا ماذا فعلت
02:42 | 2024-07-29
29/07/2024 02:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. إليكم ما حصل اليوم
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. إليكم ما حصل اليوم
05:44 | 2024-07-29
29/07/2024 05:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة وائل كفوري يُؤذن... شاهدوا ما فعله خلال حفله في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة وائل كفوري يُؤذن... شاهدوا ما فعله خلال حفله في بيروت (فيديو)
08:00 | 2024-07-29
29/07/2024 08:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أيام من دخولها القفص الذهبي.. مُذيعة الـ mtv تحتفل بوداع العزوبية (صور)
Lebanon 24
قبل أيام من دخولها القفص الذهبي.. مُذيعة الـ mtv تحتفل بوداع العزوبية (صور)
03:08 | 2024-07-29
29/07/2024 03:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مفبرك يطال مطار بيروت
Lebanon 24
خبر مفبرك يطال مطار بيروت
01:30 | 2024-07-29
29/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:42 | 2024-07-29
الطائرات الاسرائيلية تشن غارة في محيط خيام النازحين شرق مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة
18:40 | 2024-07-29
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في حانيتا في الجليل الأعلى
18:39 | 2024-07-29
حماس: الانتهاكات الوحشية في قاعدة سديه تيمان تؤكد طبيعة الكيان الاحتلالي المارق عن القيم الإنسانية
18:20 | 2024-07-29
بايدن: هناك أنشطة مستمرة في لبنان تشكل تهديداً استثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية
18:07 | 2024-07-29
بايدن يعلن تمديد حالة الطورائ الأميركية المتعلقة بلبنان لمدة عام آخر
18:02 | 2024-07-29
بايدن: لا أحد فوق القانون في أميركا والقرارات القضائية يجب أن تنطبق على الجميع حتى الرئيس
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
30/07/2024 01:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
30/07/2024 01:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
30/07/2024 01:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24