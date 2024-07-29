Advertisement

أخبار عاجلة

فنزويلا تعلن سحب موظفيها الدبلوماسيين من 7 دول في أميركا اللاتينية

Lebanon 24
29-07-2024 | 17:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنزويلا تسحب ديبلوماسييها من سبع دول في أميركا اللاتينية
lebanon 24
30/07/2024 04:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الانتخابات في فنزويلا تعلن فوز مادورو رسميا بالرئاسة (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/07/2024 04:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كوبا تعلن إحباط مشروع "إرهابي" أُعد له في أميركا
lebanon 24
30/07/2024 04:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط توتر مع روسيا.. أرمينيا تعلن تدريبات عسكرية مع أميركا
lebanon 24
30/07/2024 04:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2024-07-29
18:42 | 2024-07-29
18:40 | 2024-07-29
18:39 | 2024-07-29
18:20 | 2024-07-29
18:07 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24