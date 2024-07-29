Advertisement

أخبار عاجلة

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ: إدارة بايدن وهاريس فشلت في تغيير حسابات الخصوم

Lebanon 24
29-07-2024 | 17:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ: قادة أميركا يستجيبون بسذاجة للعنف الذي يحدث حول العالم
lebanon 24
30/07/2024 04:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: الديمقراطيون أثبتوا عدم قدرتهم على توفير الأمن
lebanon 24
30/07/2024 04:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ شومر لـ ABC: أخبرت بايدن أنه من الأفضل للبلاد انسحابه
lebanon 24
30/07/2024 04:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ يعلن دعمه لترشح جو بايدن لسباق الرئاسة
lebanon 24
30/07/2024 04:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2024-07-29
18:42 | 2024-07-29
18:40 | 2024-07-29
18:39 | 2024-07-29
18:20 | 2024-07-29
18:07 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24