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الجيش الإسرائيلي يستدعي جنوداً من إجازاتهم للانتشار قرب معسكر بيت ليد
Lebanon 24
29-07-2024
|
17:56
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