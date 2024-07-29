Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: لا أحد فوق القانون في أميركا والقرارات القضائية يجب أن تنطبق على الجميع حتى الرئيس

Lebanon 24
29-07-2024 | 18:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الرئيس بايدن ونائبته هاريس يعملان على ضمان أن لا يكون أحد فوق القانون (الجزيرة)
lebanon 24
30/07/2024 04:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا بد في هذا الاطار من التعبير عن احترامي المطلق لعمل السلطات القضائية والقرارات الصادرة عنها وقد وجهت فور صدور قرار مجلس الشورى في هذا الصدد كتابا لمجلس النواب اذا ارتأى ذلك لاعادة القانونين الينا لنشرهما
lebanon 24
30/07/2024 04:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأميركا: نؤيد الاتفاق الذي عرضه الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
30/07/2024 04:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الإسرائيلي: حتى في لحظة الغضب القانون يلزم الجميع ولا ينبغي اقتحام قاعدة عسكرية وانتهاك القوانين
lebanon 24
30/07/2024 04:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2024-07-29
18:42 | 2024-07-29
18:40 | 2024-07-29
18:39 | 2024-07-29
18:20 | 2024-07-29
18:07 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24