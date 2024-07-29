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إعلام هندي: مقتل 10 أشخاص على الأقل في انهيارات أرضية ناتجة عن أمطار غزيرة على إقليم كيرلا

Lebanon 24
29-07-2024 | 23:34
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