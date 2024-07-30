هيئة البث الإسرائيلية: الكنيست سيقوم باستدعاء السفير الأميركي لدى إسرائيل لتقديم إجابات حول العقوبات الأميركية على إسرائيليين يعيشون في الضفة الغربية ومنظمات يمينية إسرائيلية

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