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هيئة البث الإسرائيلية: الكنيست سيقوم باستدعاء السفير الأميركي لدى إسرائيل لتقديم إجابات حول العقوبات الأميركية على إسرائيليين يعيشون في الضفة الغربية ومنظمات يمينية إسرائيلية

Lebanon 24
30-07-2024 | 00:06
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