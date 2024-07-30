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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال استقباله رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام: يجب ردع الظلم عن المسلمين بتعاون الدول الإسلامية

Lebanon 24
30-07-2024 | 02:27
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