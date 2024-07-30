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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: ندين كل اشكال العنف ولا سيما التعرض للمدنيين ونطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 كاملا
Lebanon 24
30-07-2024
|
06:28
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30/07/2024 15:30:19
Lebanon 24
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