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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: ندين كل اشكال العنف ولا سيما التعرض للمدنيين ونطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 كاملا

Lebanon 24
30-07-2024 | 06:28
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30/07/2024 15:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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30/07/2024 15:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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