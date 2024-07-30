ميقاتي: العدوّ الاسرائيلي يشنّ حربا بلا هوادة على الفلسطينيين ويزعم التفجع على ضحايا عربا سقطوا في منطقة عربية محتلة علما ان الملابسات الكاملة لما حصل لا تزال غير معروفة بعد

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