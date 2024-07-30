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ميقاتي: العدوّ الاسرائيلي يشنّ حربا بلا هوادة على الفلسطينيين ويزعم التفجع على ضحايا عربا سقطوا في منطقة عربية محتلة علما ان الملابسات الكاملة لما حصل لا تزال غير معروفة بعد
Lebanon 24
30-07-2024
|
06:29
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