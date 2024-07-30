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ميقاتي: لعدم الانجرار خلف الشائعات والاخبار الكاذبة التي تهدف الى بث الهلع في قلوب جميع اللبنانيين

Lebanon 24
30-07-2024 | 06:31
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اللقاء الصحافي المُشترك مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين: يسعدني أن أرحّب بكم في زيارتكم الى لبنان والتي هي موضع ترحيب وتقدير من جميع اللبنانيين
lebanon 24
30/07/2024 15:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نعايد اللبنانيين جميعاً بحلول عيد الاضحى راجين الله ان يبعث السلام في القلوب وأن يكون عيدا مباركا ويحل على لبنان الخير والسلام
lebanon 24
30/07/2024 15:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة حاضرة بكل وزاراتها واجهزتها لمواجهة اي طارئ ولكن الاجراءات المطلوبة يجري اتخاذها بطريقة لا تثير الهلع عند اللبنانيين.
lebanon 24
30/07/2024 15:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: التهديدات الاسرائيلية المستجدة ضد لبنان والتهويل بحرب شاملة لن يثني اللبنانيين عن التمسك بحقهم في أرضهم والدفاع عنها بكل الوسائل التي تقرها الشرائع الدولية
lebanon 24
30/07/2024 15:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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