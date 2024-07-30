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وزير الخارجية البريطانية: إذا تصاعد الصراع في لبنان فلن تستطيع الحكومة ضمان قدرتنا على إجلاء الجميع على الفور

Lebanon 24
30-07-2024 | 10:09
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