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"يسرائيل هيوم" عن مصدر في الكابينت الأمني والسياسي: إسرائيل لا تزال عند قرارها بشنّ هجوم على "حزب الله"

Lebanon 24
30-07-2024 | 10:53
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