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القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مبنى في بلدة يارؤون في الجليل الأعلى بعد قصفه بصاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان
Lebanon 24
30-07-2024
|
11:59
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