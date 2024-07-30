Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأردنية: الوزير أيمن الصفدي حذر من التبعات الخطيرة لأي تصعيد إسرائيلي ضد لبنان على أمن المنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
30-07-2024 | 12:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأردنية: الوزير أيمن الصفدي أكد ضرورة تكاتف كل الجهود لخفض التصعيد وتجنب خطر الانزلاق لحرب إقليمية (الجزيرة)
lebanon 24
30/07/2024 22:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: ندعو الأردنيين لتجنب السفر إلى لبنان حرصا على سلامتهم في ضوء التطورات بالمنطقة (الجزيرة)
lebanon 24
30/07/2024 22:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية البريطانية: الوزير ديفيد لامي اتصل برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وأبلغه قلقه إزاء تصعيد التوترات في جنوب لبنان ورحب ببيان حكومة لبنان الداعي لوقف العنف ​ ​
lebanon 24
30/07/2024 22:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية العراقية: ندين العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منشآت نفطية ومدنية في الحديدة ونعتبره تصعيداً يهدد استقرار المنطقة
lebanon 24
30/07/2024 22:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:58 | 2024-07-30
14:56 | 2024-07-30
14:41 | 2024-07-30
14:40 | 2024-07-30
14:37 | 2024-07-30
14:37 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24