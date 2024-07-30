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إذاعة الجيش الإسرائيلي: التقديرات في إسرائيل أن الهجوم على بيروت سيؤدي لإطلاق نار كبير من جانب حزب الله
Lebanon 24
30-07-2024
|
14:00
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