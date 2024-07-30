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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تعتقد أن الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل حتمية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-07-2024 | 14:12
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