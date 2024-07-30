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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو لم يبلغ الحكومة بهجوم حارة حريك لعدم ثقته في بن غفير

Lebanon 24
30-07-2024 | 14:40
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