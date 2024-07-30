ميقاتي: العدوان الاسرائيلي برسم المجتمع الدولي الذي عليه تحمّل مسؤولياته والضغط بكل قوة لالزام اسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها وتطبيق القرارات الدولية

Lebanon 24