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الدفاع المدني في غزة: قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس

Lebanon 24
30-07-2024 | 17:29
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