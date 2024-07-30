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"يديعوت أحرونوت": الهجوم على ضاحية بيروت نفّذته طائرات مقاتلة من طراز "إف-35"

Lebanon 24
30-07-2024 | 18:47
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