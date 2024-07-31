رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: مسؤوليتنا الوطنية استدعت عقد اجتماع استثنائي للحكومة للتصدي للعدوان الإسرائيلي وادانة الاغتيال وقتل الأطفال ومواكبة التطورات الامنية التي حصلت مساء أمس

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