ميقاتي: إننا ندين بقوة هذا الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت ونرفع الصوت محذرين من تفلت الأمور نحو الأسوأ إن بقي العدو على رعونته وجنونه الاجرامي القاتل

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