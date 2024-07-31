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ميقاتي: نتوجه بالتعزية من أهل الضحايا ونأمل أن تتوقف حالة القتل متسائلين عن سبب هذا التطور ومتخوفين من تفاقم الوضع إن لم تسرع الدول المعنية وكل المجتمع الدولي للجم هذا التفلت الخطير

Lebanon 24
31-07-2024 | 02:07
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