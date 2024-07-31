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ميقاتي: ندعو العالم الشاهد على جرائم اسرائيل إلى إجبارها على وقف إطلاق النار والالتزام بالقرارات والقوانين الدولية وعلى تنفيذ القرار 1701 وكفى أن يكون العالم شاهداً على إجرامها وخروقاتها التي تجاوزات عشرات الآلاف

Lebanon 24
31-07-2024 | 02:08
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ميقاتي: نطلب فوراً بتنفيذ القرار 1701 كاملاً وبحذافيره وندعو المجتمع الدولي ووسطاء السلام إلى ان يكونوا شهوداً للحق ويدينوا الباطل ويعملوا في سبيل الامن والاستقرار
lebanon 24
31/07/2024 10:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
31/07/2024 10:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من أولوياتنا أيضاً السعي بكل الوسائل المتاحة لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من الجنوب وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة من أجل وضع حد لأطماع اسرائيل التوسعية وبالتالي عدم ربط استقرار لبنان بصراعات وحروب لا تنتهي
lebanon 24
31/07/2024 10:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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31/07/2024 10:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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