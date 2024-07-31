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ميقاتي: ندائي الى اللبنانيين أن نتكاتف جميعاً ونكون قادرين على إثبات وحدتنا وتأكيد تضامننا مع اهلنا ورفضنا لأي اعتداء يطال اي منطقة من لبنان

Lebanon 24
31-07-2024 | 02:09
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