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ميقاتي: نطلب فوراً بتنفيذ القرار 1701 كاملاً وبحذافيره وندعو المجتمع الدولي ووسطاء السلام إلى ان يكونوا شهوداً للحق ويدينوا الباطل ويعملوا في سبيل الامن والاستقرار

Lebanon 24
31-07-2024 | 02:09
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31/07/2024 10:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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31/07/2024 10:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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31/07/2024 10:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: على المجتمع الدولي ان يضع حدا لتمادي العدو وإجرامه وبدورنا سنحتكم للمرجعيات الدولية المختصة ونجدد التزامنا بتطبيق القرار 1701 كاملا
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31/07/2024 10:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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