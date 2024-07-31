ميقاتي: نطلب فوراً بتنفيذ القرار 1701 كاملاً وبحذافيره وندعو المجتمع الدولي ووسطاء السلام إلى ان يكونوا شهوداً للحق ويدينوا الباطل ويعملوا في سبيل الامن والاستقرار

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