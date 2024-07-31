Advertisement

أخبار عاجلة

مكاري بعد جلسة الحكومة: المنطق العسكري يقول إنه سيكون هناك ردّ لـ"حزب الله" بعد هجوم الضاحية الجنوبية أمس

Lebanon 24
31-07-2024 | 03:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": "حزب الله" يقول ان الهجوم الإسرائيلي فشل ولم ينجح باغتيال أي شخصية
lebanon 24
31/07/2024 10:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نحن نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لـ"حماس" وسيكون هناك استمرار لضرب ما تبقى منها (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/07/2024 10:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: لا أحد يبحث عن أي تصعيد في المنطقة وهناك تفضيل للحل الدبلوماسي مع "حزب الله"
lebanon 24
31/07/2024 10:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: قصف قرية "حرفيش" في الجليل هو أخطر هجوم لحزب الله منذ بداية الحرب وهناك تقارير عن أكثر من قتيلين وعدد إصابات يتجاوز ما تم الإبلاغ عنه
lebanon 24
31/07/2024 10:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:52 | 2024-07-31
03:48 | 2024-07-31
03:48 | 2024-07-31
03:40 | 2024-07-31
03:40 | 2024-07-31
03:39 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24