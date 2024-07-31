وزير الصناعة: اعتداء الضاحية طال رقعة تتواجد فيها معدات خاصة بـ"أوكسجين المرضى" في مستشفى بهمن ما يثبت أن القصف طال منطقة مدنية ويشكل اعتداء سافراً بكل المقاييس

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