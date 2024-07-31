السفير الفرنسي هيرفي ماغرو بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: ناقشنا المستجدات وعبرنا عن قلقنا من الأوضاع الحالية التي تتجه نحو التصعيد ويجب التعاطي مع تداعيات ما حصل وانتظار ما سيحصل في الساعات المقبلة

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