السفير الفرنسي بعد لقائه ميقاتي: نحن للأسف في وضع حذرنا منه دائماً ولقد دعينا باستمرار الأطراف المعنية لعدم التصعيد لأننا كنا ندرك بأن كل شيء ممكن أن يحصل بزيادة التوتر

Lebanon 24