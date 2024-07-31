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السفير الفرنسي بعد لقائه ميقاتي: نحن للأسف في الوضع الذي توقعناه ولهذا بذلنا الكثير من الجهد في الأشهر الأخيرة لمحاولة تلافي التصعيد

Lebanon 24
31-07-2024 | 04:01
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السفير الفرنسي بعد لقائه ميقاتي: نحن للأسف في وضع حذرنا منه دائماً ولقد دعينا باستمرار الأطراف المعنية لعدم التصعيد لأننا كنا ندرك بأن كل شيء ممكن أن يحصل بزيادة التوتر
lebanon 24
31/07/2024 13:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الفرنسي هيرفي ماغرو بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: ناقشنا المستجدات وعبرنا عن قلقنا من الأوضاع الحالية التي تتجه نحو التصعيد ويجب التعاطي مع تداعيات ما حصل وانتظار ما سيحصل في الساعات المقبلة
lebanon 24
31/07/2024 13:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الفرنسي بعد لقائه ميقاتي: سنستمر في جهودنا ولا أسباب لدينا لعدم الإستمرار في مساعينا للتهدئة
lebanon 24
31/07/2024 13:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو لـmtv: الوضع دقيق وخطير وعملنا كثيراً كي نتجنب التصعيد وانزلاق الأمور أكثر ودعونا الأفرقاء المعنيّين لذلك
lebanon 24
31/07/2024 13:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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