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السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني: إستهدف فجر اليوم أحد أقطاب محور المقاومة في مقر إقامته بطهران ونتابع التفاصيل المرتبطة بهذه الحادثة الإرهابية

Lebanon 24
31-07-2024 | 04:23
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