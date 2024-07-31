أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير من الضاحية الجنوبية: كلفنا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمعاينة الأضرار والإطلاع على أحوال الجرحى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل والرحمة للشهداء الأبرار

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