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خير: هنك 9 مبانٍ تعرضت لأضرار وأيضاً هناك نحو 5 أخرى طالتها أضرار بشكل كبير ورئيس الحكومة يرفض بقاء أي مواطن تضرر منزله جراء هذا الاعتداء أن يبقى في الشارع وبيوتنا مفتوحة للجميع

Lebanon 24
31-07-2024 | 04:49
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