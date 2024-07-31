خير: هنك 9 مبانٍ تعرضت لأضرار وأيضاً هناك نحو 5 أخرى طالتها أضرار بشكل كبير ورئيس الحكومة يرفض بقاء أي مواطن تضرر منزله جراء هذا الاعتداء أن يبقى في الشارع وبيوتنا مفتوحة للجميع

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